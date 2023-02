Usa: origine Covid, Repubblicani premono per misure punitive nei confronti della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano degli Stati Uniti ha reagito alla conclusione del dipartimento dell'Energia in merito all'origine del Covid-19 tornando a sollecitare misure punitive immediate contro il governo cinese, accusato dai conservatori statunitensi di aver "rifiutato di cooperare con le indagini globali in merito alle origini del Covid-19". "Fuga da laboratorio in Cina, veder dimostrato che si aveva ragione non conta", ha scritto su Twitter il depurato repubblicano Tom Cotton. "Quel che conta è porre il Partito comunista cinese di fronte alle sue responsabilità perché quanto è accaduto non si ripeta". La deputata conservatrice Marjorie Taylor Greene, che oltre all'origine della pandemia in laboratorio ha promosso negli ultimi anni diverse teorie complottiste in merito al virus e ai vaccini, ha commentato sempre su Twitter con un lapidario: "Teorie della cospirazione 100 - media zero". Come ricorda il quotidiano "The Hill", Cotton è tra i politici repubblicani che hanno sostenuto con maggiore convinzione la teoria secondo cui il Covid-19 ha avuto origine nel laboratorio cinese di Wuhan, e non in natura. Il deputato, assieme a diversi altri suoi colleghi di partito, ha sollecitato a più riprese indagini trasparenti in merito all'origine della pandemia. All'inizio di questo mese, la nuova maggioranza repubblicana alla Camera ha annunciato che la sottocommissione sulla pandemia di coronavirus intende fornire una risposta certa in merito alle origini della crisi sanitaria globale, e a tal fine ha già richiesto tutte le informazioni a disposizione del governo federale e di altre entità statunitensi. (segue) (Was)