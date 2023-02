Usa: origine Covid, Repubblicani premono per misure punitive nei confronti della Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha concluso con un “basso margine di sicurezza” che il Covid-19 ha avuto origine in un laboratorio in Cina. Lo riferisce il quotidiano “Wall Street Journal”, menzionando un “rapporto d’intelligence riservato” che evidenzia secondo il quotidiano le profonde divisioni interne alla comunità di sicurezza statunitense riguardo l’origine della pandemia. Secondo il dipartimento dell’Energia, “nuove informazioni d’intelligence” e “ulteriori analisi” rafforzano la teoria secondo cui la pandemia di Covid-19 è stata causata dalla fuga del virus da un laboratorio cinese, quasi certamente quello di Wuhan. Anche la stampa Usa, però, appare divisa: riportando la notizia, il “New York Times” sostiene che l’intelligence su cui si basa la conclusione del dipartimento dell’Energia sia “debole”. Non è ancora noto, di preciso, su quali elementi concreti poggi la conclusione del dipartimento; si sa però che tali evidenze sono state raccolti e vagliate dalla rete di laboratori nazionali del dipartimento dell’Energia statunitense, secondo modalità operative differenti da quelle cui invece si affida il Federal Bureau of Investigation (Fbi). (segue) (Was)