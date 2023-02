Taiwan: direttore Cia Burns, Cina dubita di poter portare a compimento un'invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina Xi Jinping e i vertici militari di quel Paese non sono sicuri di poter condurre con successo una invasione militare di Taiwan, dopo aver assistito all'andamento del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Cbs News" il direttore della Central Intelligence Agency (Cia), William Burns. Secondo il direttore della Cia, "non esiste leader straniero che abbia osservato più attentamente l'esperienza (del presidente russo) Vladimir Putin in Ucraina e l'evoluzione del conflitto, del presidente cinese Xi Jinping". Burns ha avvertito che "dobbiamo prendere molto seriamente le ambizioni di Xi in merito all'assunzione del controllo su Taiwan. Questo non significa tuttavia, a nostro giudizio, che il conflitto militare sia inevitabile". (Was)