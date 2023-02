Giappone: tasso approvazione governo Kishida aumenta al 43 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal governo del primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, è aumentato di quattro punti percentuali in un mese al 43 per cento, nell'ultimo sondaggio effettuato da "Nikkei" e Tv Tokyo. Si tratta del secondo aumento consecutivo del tasso di approvazione per il governo giapponese in carica, che dopo lo scandalo delle influenze politiche esercitate dalla Chiesa dell'unificazione era scivolato fino allo scorso ottobre sotto la soglia di consenso del 40 per cento. All'aumento del tasso di approvazione hanno contribuito i recenti allentamenti delle misure di controllo anti-pandemico, incluse le nuove e più permissive linee guida in merito all'utilizzo delle mascherine. Il tasso di sfiducia nell'esecutivo Kishida è calato dal 54 al 49 per cento, mantenendosi però per il sesto mese consecutivo al di sopra del tasso di approvazione. Dal sondaggio emerge anche che il 48 per cento dei giapponesi approva la nomina di Kazuo Ueda a prossimo presidente della banca centrale; che il 66 per cento dei giapponesi è favorevole a un rafforzamento del sostegno giapponese all'Ucraina, ma per il 76 per cento Tokyo non dovrebbe inviare armi; e che la ripresa economia dovrebbe essere la priorità assoluta del governo giapponese per il 45 per cento dei cittadini. Il sondaggio, effettuato lo scorso fine settimana, ha raccolto 819 risposte, con un tasso di partecipazione di appena il 37 per cento. (Git)