Serbia: ambasciatore russo, Belgrado sa proteggere interesse nazionale malgrado pressioni

- In Russia è noto a quali pressioni è esposta la Serbia ma crediamo che il Paese sappia proteggere la propria sovranità e interesse nazionale. Lo ha detto l'ambasciatore della Federazione Russa a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko. "In Russia si vede quale pressione venga esercitata sulla Serbia, ma crediamo che la leadership, e soprattutto il popolo serbo, sappiano proteggere la propria dignità, sovranità e interesse nazionale, cosa che ci consente e consentirà lo sviluppo di relazioni bilaterali e la cooperazione nella regolamentazione della questione del Kosovo, che è ovviamente una delle nostre priorità comuni anche in futuro", ha affermato Bocan-Harchenko. (Seb)