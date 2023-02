Serbia: Petkovic, celebrazione indipendenza Kosovo a Belgrado è "pura provocazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La celebrazione di ieri dell'anniversario della dichiarazione di indipendenza del Kosovo a Belgrado non può essere ufficiale "perché è stata organizzata in una stanza di un appartamento privato affittato da un ufficiale di collegamento di Pristina". Lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, affermando che si tratta di "pura provocazione" da parte di Pristina. Ieri è stato celebrato per la prima volta a Belgrado l'anniversario della dichiarazione di indipendenza del Kosovo presso l'Ufficio di collegamento di Pristina a Belgrado. Lo hanno confermato il membro del Parlamento della Serbia, Shaip Kamberi, e la consigliera del primo ministro del Kosovo, Ardita Sinani. Kamberi ha annunciato mercoledì su Facebook che è "la prima volta dall'apertura dell'ufficio di collegamento che a Belgrado si celebra il giorno dell'Indipendenza del Kosovo", mostrando diverse foto della bandiera kosovara in una stanza dove decine di persone erano riunite. (Seb)