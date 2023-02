Serbia: ambasciatore Tolkach, Putin ha detto che dopo Ucraina si occuperà del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che dopo la guerra in Ucraina si occuperà della situazione in Kosovo. Lo ha dichiarato l'ambasciatore ucraino a Belgrado, Volodymyr Tolkach, il quale ha aggiunto che "ci si deve chiedere cosa può portare una tale mossa". Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". Tolkach ha ringraziato per tutto ciò che la Serbia sta facendo per aiutare Kiev, osservando che la dipendenza energetica di Belgrado dalla Russia è qualcosa che l'Ucraina ha "sopportato sulle proprie spalle" per anni. Riguardo al rifiuto di Belgrado di imporre sanzioni contro Mosca, Tolkach ha affermato che la Serbia "segue la propria strada", sulla quale tutela i propri interessi. "Vorremmo che tutti ci sostenessero, ma non spetta a noi decidere, è compito della Serbia", ha detto Tolkach. L'ambasciatore ha quindi sottolineato che l'Ucraina "ha sempre sostenuto l'integrità territoriale e la sovranità della Serbia" e che nel 1999 "ha condannato l'aggressione della Nato contro la Repubblica Federale di Jugoslavia". Tolkach ha ribadito infine di "sentirsi in colpa" a causa della forte propaganda russa in Serbia, "che influenza l'opinione dei cittadini", ha sottolineato l'ambasciatore. (Seb)