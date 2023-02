Serbia-Kosovo: Lajcak, mi aspetto che il piano europeo venga accettato da entrambe parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Miroslav Lajcak, ha dichiarato di aspettarsi che "entrambe le parti accettino il piano europeo per risolvere la questione del Kosovo", nella riunione di alto livello prevista lunedì 27 febbraio a Bruxelles. "Il piano, che credo verrà accettato lunedì, diventerà vincolante per entrambe le parti. Non è un accordo temporaneo, dopo di esso proseguirà il processo di normalizzazione globale delle relazioni, che dovrebbe concludersi con la firma di un accordo globale, prima dell'ingresso della Serbia e del Kosovo nell'Ue", ha detto Lajcak, ripreso dalla stampa di Belgrado. (Seb)