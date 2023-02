Kosovo: Kurti, siamo impegnato nel dialogo con Serbia per normalizzazione relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è impegnato nel dialogo con la Serbia per la normalizzazione delle relazioni, ma il riconoscimento reciproco è l'essenza dell'accordo. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo Albin Kurti alla riunione del Consiglio principale del Movimento di autodeterminazione (Ps), spiegando lo stato attuale delle relazioni Kosovo-Serbo non è normale. "Per quanto riguarda la Serbia, abbiamo partecipato a riunioni a Bruxelles ogni volta che siamo stati invitati, abbiamo ricevuto emissari speciali ogni volta che sono venuti. Siamo stati e saremo impegnati, costruttivi, creativi e attenti ai principi. Il dialogo a Bruxelles è un dialogo per la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia, è un dialogo sullo stato delle relazioni, che attualmente non è normale, come dovrebbe essere con il buon vicinato", ha affermato Kurti. Il premier ha poi detto di aspettarsi che la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo, avvenga dal primo gennaio 2024, "come promesso pubblicamente". (Alt)