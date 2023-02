Kosovo: lettera leader europei a Kurti prima di incontro a Bruxelles su dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha ricevuto una lettera congiunta dal presidente francese Emmanuel Macron, dal cancelliere tedesco Olaf Scholz e dal presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni in merito all'incontro che si terrà domani a Bruxelles sulla proposta europea per i rapporti tra Pristina e Belgrado. Nella lettera a Kurti, alla quale ha avuto accesso l'emittente "N1", i tre leader europei esprimono la convinzione che la conclusione e l'attuazione della proposta europea sia di fondamentale importanza per il benessere generale dei cittadini, la pace e il prospero sviluppo della regione, oltre che per il progresso della prospettiva europea di Pristina. "Accogliamo con grande favore le sue recenti dichiarazioni pubbliche, che confermano la sua disponibilità ad accettare la proposta europea per un 'accordo di base'. Riteniamo che una via da seguire ora debba essere stabilita al più presto, con l'obiettivo di concludere questo accordo e garantirne l'attuazione sulla base del testo che avete concordato", si legge nella lettera ricevuta da Kurti. Secondo l'emittente "N1" i funzionari europei firmatari della lettera, "contano davvero sulla leadership personale di Kurti per lottare in modo costruttivo per una rapida soluzione e attuazione di questo accordo". "Siamo convinti che ciò sia essenziale per il miglioramento generale dei vostri cittadini, per lo sviluppo pacifico e prospero della regione e per il progresso nella prospettiva europea del vostro Paese", si conclude la lettera dei leader europei. (Seb)