Business news: Messico, inflazione in leggero calo nelle prime due settimane di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Messico è leggermente diminuita nei primi 15 giorni di febbraio su anno, attestandosi al 7,76 per cento. Lo rende noto l’Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi). La variazione quindicinale è stata dello 0,30 per cento. A gennaio, l'indice dei prezzi al consumo è salito del 7,91 per cento su anno, in aumento sul 7,82 per cento di dicembre, e dello 0,68 per cento su mese. Il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano volatilità stagionali ha registrato nelle prime due settimane di febbraio un incremento dello 8,38 per cento su anno. Il restante gruppo - prodotti alimentari, energetici e tariffe autorizzate dal governo - è aumentato del 5,93 per cento su anno. (Res)