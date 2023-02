Ucraina: Zelensky ha destituito il comandante delle forze congiunte Moskalyov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha rimosso dal suo incarico il comandante dell'Operazione delle forze congiunte (Jfo) ucraine, Eduard Moskalyov. L'annuncio della rimozione è contenuto in uno stringato decreto presidenziale, che non fornisce alcuna spiegazione in merito alle ragioni del provvedimento. Moskalyov era stato nominato lo scorso marzo a capo della Jfo, che coordina di fatto l'offensiva ucraina contro le forze russe nella regione orientale del Donbass. Istituita nel 2014 come forza di resistenza dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia, la Jfo ha assunto un ruolo di primo piano nelle operazioni militari contro le forze russe durante il conflitto dell'ultimo anno. L'allontanamento di Moskalyov è solo l'ultimo di una serie di rimozioni e avvicendamenti ai vertici delle forze armate e delle istituzioni politiche ucraine verificatisi negli ultimi mesi, nell'ambito di uno scandalo corruttivo che ha quasi portato al licenziamento del ministero della Difesa, Oleksii Reznikov. Quest'ultimo ha mantenuto il suo incarico, ma all'inizio di febbraio ha nominato tre nuovi vice. Non è chiaro se la rimozione di Moskalyov sia legata a tale scandalo corruttivo, o se invece sia conseguenza delle difficoltà che le forze ucraine scontano sul campo in Ucraina orientale, dove nelle ultime settimane le forze russe hanno compiuto avanzate territorialmente limitate ma significative, specie attorno alla città di Bakhmut. (Kiu)