Governo: Schlein, saremo un gran problema per Meloni (2)

- “Da oggi - ha aggiunto - daremo un contributo per organizzare l’opposizione in Parlamento e in tutto il Paese. A difesa di quell’Italia che fa più fatica - ha sottolineato la vincitrice delle primarie dem -, a difesa di quei poveri che il governo colpisce e non vuole vedere, dei lavoratori e lavoratrici precari, sfruttati, per alzare i salari e le loro tutele". "La sicurezza sul lavoro e per difendere la scuola pubblica come primo grande strumento di emancipazione sociale, nel momento in cui il governo tace davanti ad una aggressione squadrista - ha proseguito Schlein -. Saremo al fianco degli studenti e delle studentesse e non li faremo passare". "Saremo qui a fare le barricate contro ogni taglio o privatizzazione alla sanità pubblica", ha ribadito la segretaria del Pd.(Rin)