Business news: Messico, pil IV trimestre a +3,7 su anno e +0,5 su mese, il 2022 chiude a +3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel IV trimestre del 2022, l'economia del Messico è cresciuta del 3,7 per cento su anno e dello 0,5 per cento rispetto al periodo luglio-settembre. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) certificando una crescita del 3,1 per cento per l'intero 2022. Nel confronto sul trimestre precedente, i maggiori incrementi (2 per cento) si sono registrati nel settore agroalimentare, seguito dal +0,5 per cento registrato dal comparo secondario, mentre quasi stabile (+0,1 per cento) è risultato il settore dei servizi. Su anno, rileva il +6 per cento delle attività primarie, mentre il terziario è cresciuto del 3,7 per cento. La manifattura ha invece fatto registrare una crescita del 3,2 per cento. Nel corso del 2022, invece le maggiori crescite sono arrivate da commercio e servizi, +2,8 per cento, mentre le attività primarie sono cresciute del 2,7 per cento. (Res)