Somalia: precipita elicottero Missione di transizione dell’Unione africana, tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero della Missione di transizione in Somalia dell’Unione africana (Atmis) è precipitato nella regione somala del Basso Scebeli, a Baledogle, e tre delle undici persone a bordo sono morte. Le altre otto hanno riportato ferite e sono state trasferite a Mogadiscio per essere curate. Lo rende noto un comunicato pubblicato oggi dall’Atmis. L’incidente è avvenuto ieri, mentre il velivolo era impegnato in una missione di addestramento all’evacuazione in caso di emergenza, alla quale l’Atmis partecipa insieme all’Esercito somalo. Per accertare le cause dell’incidente è stata aperta un’inchiesta. Il capo della missione Atmis, ambasciatore Mohamed El Amine Souef, ha espresso cordoglio per le vittime e rivolto auguri di pronta guarigione ai feriti.(Res)