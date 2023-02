Israele: comitato ministeriale approva un progetto di legge sulla pena di morte per i terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato ministeriale per la legislazione di Israele ha approvato, oggi, un disegno di legge che prevede la pena di morte per i “terroristi”. Lo riferisce il quotidiano “The Jerusalem Post”. Secondo il disegno di legge, proposto dalla deputata Limor Son Har-Melech, esponente del partito di estrema destra Otzma Yehudit, coloro che "intenzionalmente o per indifferenza causano la morte di un cittadino israeliano con un atto compiuto per motivi razzisti o di odio e con l’obiettivo di danneggiare lo Stato di Israele e la rinascita del popolo ebraico nella sua patria", rischia una condanna a morte. Se un simile crimine viene commesso in Cisgiordania, la pena si applicherà nei tribunali militari anche se la sentenza non è unanime, aggiunge “The Jerusalem Post”, precisando che la legge sarà presentata alla Knesset, il parlamento monocamerale israeliano, per l'approvazione preliminare il prossimo primo marzo. Il testo non specifica quale metodo potrebbe essere impiegato per eseguire la pena capitale. Inoltre, a causa della disposizione che richiede che il crimine sia commesso "con lo scopo di danneggiare lo Stato di Israele e la rinascita del popolo ebraico nella sua patria", potrebbe non essere applicata “ai terroristi ebrei che uccidono i palestinesi”, fa notare “The Jerusalem Post”. (segue) (Res)