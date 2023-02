Francia: fonti stampa, presidente federazione calcistica Le Graet si dimetterà il 28 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet annuncerà le sue dimissioni il 28 febbraio, dopo essere stato sospeso il mese scorso per accuse di bullismo e molestie sessuali. Lo riferiscono i media francesi. Secondo il quotidiano sportivo "L'Equipe", Le Graet avrebbe detto ai dirigenti della federazione e ai suoi cari che avrebbe reso nota la sua decisione alla prossima riunione del consiglio esecutivo. Le Graet è indagato dai pubblici ministeri di Parigi per commenti sessisti e violenza sessuale a seguito delle accuse mosse contro di lui nel 2014 dall'agente di calcio francese Sonia Souid. A gennaio il dirigente aveva fatto commenti denigratori sul fuoriclasse transalpino Zinedine Zidane, e in seguito si era scusato. (Frp)