Usa: inviato per il Clima Kerry atteso in visita in Brasile

- John Kerry, inviato speciale per il Clima del presidente degli Stati Uniti, è atteso in serata a Brasilia. La visita, in programma fino al 28 febbraio, fa seguito al rilancio del Gruppo di lavoro Usa-Brasile sul cambiamento climatico, in occasione della recente trasferta a Washington del presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, e del suo incontro con l’omologo statunitense, Joe Biden. Secondo una nota del dipartimento di Stato Usa, Kerry incontrerà alti funzionari di governo, parlamentari e rappresentanti della società civile per discutere delle opportunità di collaborazione nella transizione energetica e nella lotta contro la crisi climatica e la deforestazione. Kerry proseguirà il suo viaggio in America latina con una tappa a Panama (1-3 marzo), per partecipare alla conferenza “Our Ocean”.(Was)