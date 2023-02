Medio Oriente: Usa accolgono con favore “storico incontro” Aqaba, “attuazione fondamentale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro di oggi ad Aqaba, in Giordania, è stato “un punto di partenza” che gli Stati Uniti accolgono con favore. Lo afferma il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, in un comunicato. Come ricorda la nota, nella città giordana si sono riuniti alti funzionari di Israele, Autorità nazionale palestinese (Anp), Giordania, Egitto e Stati Uniti. È stato “il primo incontro di questo genere da anni” e si è concluso con l’impegno di Israele e dell’Anp a “ridurre l’escalation e prevenire ulteriori violenze”, nonché a rispettare i precedenti accordi e a lavorare per “una pace giusta e duratura”. “L’attuazione sarà fondamentale”, avverte Sullivan, sottolineando che “c'è molto lavoro da fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per costruire un futuro stabile e prospero sia per gli israeliani che per i palestinesi”. Il presidente Joe Biden, conclude la nota, ringrazia il re di Giordania Abdullah II per aver convocato questo “storico incontro” e il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, per gli sforzi profusi.(Was)