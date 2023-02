Pd: chiuso voto primarie, al via spoglio Bonaccini-Schlein per nome nuovo segretario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Il Partito democratico sta per avere il nome del suo nuovo segretario. Il voto delle primarie si è chiuso alle 20 nei 5.500 seggi allestiti in tutta Italia. Si procede ora allo spoglio per capire chi ha vinto tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Alle 13 hanno espresso la loro preferenza 598.121 votanti. (Rin)