- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: prosegue la discussione sul documento di bilancio. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 10:00-18:00).- L' assessora alle Politiche sociali e alla Salute di Roma, Barbara Funari, incontra alcune mamme che hanno aderito al progetto "Rome for Baby" per aiutare i neo genitori nella cura della prima infanzia. Via delle Canarie 40, Lido di Ostia. (Ore 11:00).(Rer)