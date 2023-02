Business news: Perù, ministro Finanze, persi oltre 600 milioni di euro nelle proteste ma nostra economia forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Perù ha perso 2,6 miliardi di soles (circa 640 milioni di euro) nelle proteste antigovernative che hanno paralizzato il sud del Paese dal 7 dicembre scorso ma l'economia peruviana è forte e resiliente. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Alex Contreras Miranda, in un’intervista all’emittente “Rpp”. “Se lo rapportiamo alle dimensioni della nostra economia è un piccolo costo, ma se consideriamo l'impatto che (le proteste) hanno avuto nelle regioni è un costo rilevante”, ha spiegato. Per il ministro le turbolenze politiche e sociali che stanno attraversando il Paese hanno posto una serie di sfide all'economia nazionale. "E ciò che il Perù ha dimostrato è che è un'economia forte e resiliente", ha detto. Il ministro ha quindi sottolineato che il prodotto interno lordo (Pil) ha registrato lo scorso anno una crescita del 2,68 per cento, un tasso che, ha assicurato, sarebbe stato vicino al 4 per cento se non ci fossero state le proteste e la conseguente interruzione delle operazioni del settore minerario. “C'è la sensazione che avrebbe potuto essere un anno migliore. Ma l'importante è che stiamo avanzando nella riattivazione dell’economia”, ha dichiarato. (Res)