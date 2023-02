Medio Oriente: Cisgiordania, israeliani danno fuoco alla città palestinese di Huwara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di israeliani hanno appiccato incendi, nella serata di oggi, nella città palestinese di Huwara, situata nel governatorato di Nablus, nella Cisgiordania settentrionale, dopo che due israeliani erano rimasti uccisi, ore prima, a seguito di una sparatoria. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Wafa”, decine di palestinesi sono rimasti feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni. La Mezzaluna rossa palestinese ha fatto sapere di aver soccorso un centinaio di individui, alcuni rimasti feriti durante attacchi con coltelli e aste di metallo da parte dei “coloni” israeliani. Il ministero della Sanità ha riferito che un civile è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da pietre alla testa. Un altro uomo di 37 anni, invece, è stato ucciso durante i disordini nella vicina città di Za'tara, a sud di Huwara. I video diffusi in rete mostrano abitazioni e auto in fiamme. Almeno 15 case sono state danneggiate, secondo fonti palestinesi. Testimoni oculari hanno affermato che i militari hanno offerto protezione ai coloni, aiutandoli a portare a termine i loro attacchi, dopo aver chiuso i posti di blocco che circondano la città di Nablus e impedito ai cittadini di attraversarla in entrambe le direzioni.(Res)