Pd: oltre un milione i voti alle primarie, testa a testa tra Bonaccini e Schlein

18 ottobre 2021

- Si attendono i dati ufficiali sull'affluenza e le preferenze alle primarie del Pd dopo la chiusura dei gazebo alle 20. I votanti - confermano fonti dem - hanno abbondantemente superato il milione. "Più di un milione di voti alle primarie Pd. Una straordinaria prova di partecipazione democratica e di vitalità!", ha scritto su Twitter Dario Nardella, sindaco di Firenze e presidente del comitato Bonaccini, che da Bologna ha definito la partita “aperta”, con uno spoglio che “sarà lungo, dovremo aspettare tutta la nottata”. I primi dati sullo spoglio dei seggi indicano infatti un testa a testa fra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, con un vantaggio per quest'ultima. Secondo i dati parziali raccolti da Youtrend sarebbe proprio Schlein a guidare nelle principali città: Roma, Milano, Torino, e Bologna, città di entrambi, con un rapporto variabile dal 70-30 per cento al 60-40 per cento. I risultati nazionali Youtrend su 78.022 voti danno Schlein al 57,4 per cento (44.676 voti) e Bonaccini al 42,6 per cento (33.188 voti). Si tratta di dati parziali, non è una stima né una proiezione. Solo il 24 per cento dei voti finora arrivati viene dal Sud. (Rin)