Business news: Cile, entra in vigore l’Accordo di partenariato trans-pacifico

- Entra in vigore in Cile l’Accordo di partenariato trans-pacifico globale e progressivo (Cptpp), noto come Tpp-11. Il Cile, riferisce il ministero degli Esteri di Santiago in un comunicato, entra a far parte a pieno titolo di questo trattato, a cui aderiscono Australia, Brunei, Canada, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam”. Ieri il Cile ha partecipato per la prima volta come membro a pieno titolo a un meeting virtuale del Cptpp coordinato dalla Nuova Zelanda come Paese ospitante. Il ministero degli Affari esteri, attraverso il sottosegretario per le Relazioni economiche internazionali (Subrei), recita il comunicato, continuerà a lavorare insieme ai suoi partner commerciali del Cptpp e in altri spazi internazionali per avanzare nella riforma e modernizzazione dei meccanismi di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati. (Res)