Medio Oriente: Israele si impegna a fermare la costruzione di nuovi insediamenti per quattro mesi (2)

- Nella dichiarazione finale, i partecipanti all’incontro hanno poi sottolineato l'importanza di lavorare per raggiungere una pace giusta e duratura, riaffermando la necessità di impegnarsi per ridurre l'escalation sul campo e prevenire ulteriori violenze. A tal proposito, è stata ribadita la necessità di preservare nelle parole e nei fatti lo status quo storico nei luoghi santi di Gerusalemme, e, riferisce “Al Mamlaka”, è stato confermato il ruolo della Giordania a tutela di questi luoghi. Le cinque parti hanno concordato di riunirsi nuovamente il mese prossimo a Sharm el Sheikh, in Egitto, per discutere degli obiettivi inseriti nella dichiarazione di oggi, mentre hanno convenuto di sostenere misure volte a rafforzare la fiducia tra israeliani e palestinesi e affrontare le questioni in sospeso attraverso il dialogo diretto. “Le parti palestinese e israeliana lavoreranno in buona fede per assumersi le proprie responsabilità al riguardo”, si legge nella dichiarazione. (segue) (Lib)