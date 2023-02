Medio Oriente: Israele si impegna a fermare la costruzione di nuovi insediamenti per quattro mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Giordania, l’Egitto e gli Stati Uniti, i punti elencati rappresentano un passo positivo verso il ripristino e il rafforzamento delle relazioni tra palestinesi e israeliani. I tre Paesi hanno anche posto l’accento sull’importanza dell’incontro di oggi, "il primo di questo genere da anni", e si sono impegnati a preservare lo slancio raggiunto e a partire dai punti di intesa concordati per favorire un processo politico più ampio e raggiungere una pace giusta e duratura. L’incontro di Aqaba è giunto a seguito dell’operazione “antiterrorismo” condotta dalle forze israeliane a Nablus, in Cisgiordania, il 22 febbraio scorso, che ha provocato la morte di 11 palestinesi e il ferimento di oltre 100 persone. Inoltre, nelle scorse settimane, il governo israeliano aveva annunciato di voler costruire 10 mila nuove unità di insediamento e normalizzarne altre nei Territori palestinesi. (Lib)