Egitto-Turchia: fonti “Nova”, i due Paesi assistono a un “crescente riavvicinamento”

- Egitto e Turchia stanno assistendo a un “crescente e rapido” riavvicinamento. Lo hanno dichiarato fonti politiche turche ad “Agenzia Nova”, secondo cui il rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi potrebbe riflettersi positivamente anche sul fascicolo libico. A detta delle fonti, poi, nei prossimi giorni potrebbero tenersi incontri tra i ministri degli Esteri o tra i capi dello Stato dei due Paesi. Domani, secondo quanto riferito dal portavoce del ministero degli Esteri egiziano, l’ambasciatore Ahmed Abu Zaid, il titolare della diplomazia egiziana, Sameh Shoukry, si recherà in visita a Damasco e in Turchia per trasmettere un messaggio di solidarietà dal Cairo. Secondo fonti “Nova” non sono da escludersi colloqui con i presidenti siriano e turco, Bashar al Assad e Recep Tayyip Erdogan. Ieri, invece, Shoukry ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo turco Mevlut Cavusoglu per discutere della situazione a seguito del devastante terremoto che, il 6 febbraio scorso, ha colpito le regioni della Turchia meridionale e della Siria settentrionale. Quello di ieri è stato il secondo colloquio telefonico tenuto dai due ministri a seguito del sisma. Anche l’Egitto, nel corso delle ultime settimane, ha inviato aiuti alle popolazioni dei due Paesi colpite dal terremoto. Il 21 febbraio, una nave da rifornimento egiziana ha lasciato il porto di Arish diretta verso Siria e Turchia per trasportare centinaia di tonnellate di aiuti umanitari, tra cui grandi quantità di tende, coperte, generi alimentari, medicinali e forniture mediche. Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha invece sentito l’omologo turco Mevlut Cavusoglu all’indomani del sisma per esprimere “le proprie condoglianze e solidarietà ai familiari delle vittime del terribile terremoto che ha provocato migliaia di morti e feriti”. (segue) (Cae)