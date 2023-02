Egitto-Turchia: fonti “Nova”, i due Paesi assistono a un “crescente riavvicinamento” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo anni di gelo diplomatico, Egitto e Turchia hanno manifestato segnali di un crescente riavvicinamento. La stretta di mano avvenuta durante la cerimonia inaugurale dei Mondiali di calcio in Qatar, lo scorso novembre a Doha, tra Al Sisi e il presidente della Turchia Erdogan, sotto l’occhio dell’emiro Tamim bin Hamad al Thani, ha lasciato presagire una nuova fase delle relazioni. I rapporti tra Turchia ed Egitto sono diventati tesi dopo il rovesciamento nel 2013 dell’allora presidente Mohamed Morsi, sostenuto da Ankara, da parte da parte di Abdel Fattah Sisi, a quel tempo capo di Stato maggiore delle Forze armate. Solo nel 2021, i due Paesi hanno avviato consultazioni tra alti funzionari del ministero degli Esteri. I funzionari egiziani avevano espresso cautela su qualsiasi riavvicinamento, anche se Erdogan ha affermato a luglio che non vi era motivo per cui i colloqui ad alto livello non dovessero aver luogo. Il riavvicinamento tra Ankara e Il Cairo potrebbe avere importanti conseguenze anche nella regione del Mediterraneo allargato, un’area strategica per l’Italia, a partire dalla Libia, dove turchi ed egiziani sostengono due coalizioni rivali: Ankara è schierata con il Governo di unità nazionale (Gun) del premier ad interim Abdulhamid Dabaiba, sostenuto dalle Nazioni Unite; Il Cairo invece appoggia il Governo di stabilità nazionale (Gsn) designato dal Parlamento basato in Cirenaica, la regione libica orientale, e guidato da Fathi Bashagha. (Cae)