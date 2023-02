Moldova: presidente Parlamento, nessun dibattito nel Paese su adesione alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Moldova non c'è stato alcun dibattito interno sull'adesione alla Nato. Lo ha affermato il presidente del Parlamento moldavo, Igor Grosu. "Francamente, quando mi viene chiesto se lo vogliamo, se viene sollevata la questione della possibile adesione della Moldova alla Nato, posso solo dire che non esiste tale questione", ha affermato Grosu all'emittente televisiva "Prime". Il presidente del Parlamento ha spiegato di voler "respingere tutte le speculazioni e l'isteria" sul tema. (Rob)