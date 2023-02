Israele: comitato ministeriale approva un progetto di legge sulla pena di morte per i terroristi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Comitato ministeriale è stata annunciata anche dal premier Benyamin Netanyahu, che, sul proprio account Twitter ha riferito di aver approvato il disegno di legge insieme al ministro per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir. “Agiremo contro il terrorismo in tutti i modi”, ha affermato il primo ministro, aggiungendo: “Colpiremo il terrorismo con forza”. “In questo giorno difficile, in cui due cittadini israeliani sono stati assassinati in un attacco terroristico palestinese, non c'è niente di più simbolico che approvare la pena di morte in una legge contro i terroristi. Questa è una legge morale e giusta, presente nella più grande democrazia del mondo e tanto più in un Paese in cui un'ondata di terrore sta colpendo i cittadini israeliani", ha detto il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir con riferimento alla morte di due cittadini ebrei, di 21 e 19 anni, rimasti uccisi oggi in una sparatoria a Huwara, in Cisgiordania. Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane (Idf),l'uomo armato ha sparato al veicolo, registrato in Israele, su cui viaggiavano i due individui ed è successivamente fuggito. Al momento, le forze israeliane stanno continuando la caccia all'attentatore. (Res)