Più Europa: Pedica, congratulazioni a nuovo segretario nazionale Magi e presidente Pizzarotti

21 luglio 2021

- Riccardo Magi è il nuovo segretario nazionale di Più Europa - che succede a Benedetto Della Vedova - mentre il nuovo presidente di Più Europa è Federico Pizzarotti. "Faccio gli auguri al neo segretario Magi e al neo presidente Pizzarotti, simboli della continuità nella discontinuità", afferma in una nota il segretario regionale del Lazio di Più Europa, Stefano Pedica. "Continuità sulle basi del partito, Europa, diritti e libertà; discontinuità perché è ora di organizzare il territorio in modo capillare, come ha dichiarato Pizzarotti. Ci aspetta un periodo impegnativo - aggiunge Pedica - che mi auguro dia i risultati già alle europee. Da domani, come ha detto l'amico e segretario Magi, ci dobbiamo rimboccare le maniche e partire con uno spirito costruttivo per il radicamento di tutto il territorio. Il Lazio farà la sua parte".(Com)