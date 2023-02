India: si conclude riunione nazionale partito Congresso, adottato documento di “invito all’azione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’85ma sessione plenaria del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, si è chiusa dopo tre giorni di lavori a Raipur, nel Chhattisgarh, con una dichiarazione di “invito all’azione” in cinque punti. Il documento ricorda innanzitutto che centinaia di migliaia di cittadini si sono uniti alla “Marcia dell’India unita” (Bharat Jodo Yatra) guidata da Rahul Gandhi, che da settembre a gennaio ha attraversato 14 Stati del Paese per raccogliere idee e consensi, e lancia un nuovo appuntamento: la celebrazione del centenario dell’organizzazione di base del partito, chiamata Seva Dal. In secondo luogo vengono indicate come sfide principali su cui concentrare la battaglia politica la crescente disuguaglianza economica, la polarizzazione sociale e l’autoritarismo. Il terzo punto è dedicato all’impegno per le prossime elezioni statali in Karnataka, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan e Telanagana, che precederanno le politiche del 2024. (segue) (Inn)