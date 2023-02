India: si conclude riunione nazionale partito Congresso, adottato documento di “invito all’azione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Chhattisgarh e in Rajasthan il Congresso governa, così come nell’Himachal Pradesh. Viene quindi posta l’attenzione su quegli Stati, come modelli per il resto del Paese. Infine, vengono ricordati i risultati del governo nazionale del Congresso nel decennio 2004-2014, non solo in termini di crescita del prodotto interno lordo, ma anche di riduzione della povertà e allargamento della tutela sociale e dei diritti, invocando una politica economica che guardi in modo particolare alle micro, piccole e medie imprese. La Convention nazionale, che ieri ha visto la partecipazione dell’ex presidente Sonia Gandhi e oggi di Rahul, è la prima sotto la presidenza di Mallikarjun Kharge, in carica dal 26 ottobre, che ha chiuso i lavori. (segue) (Inn)