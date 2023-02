India: si conclude riunione nazionale partito Congresso, adottato documento di “invito all’azione” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kharge, 80 anni, ha svolto la maggior parte della sua carriera politica nel suo Stato, il Karnataka, come membro dell’assemblea legislativa, in cui è stato eletto sei volte dal 1972 al 2008, e più volte ministro del governo statale: dello Sviluppo rurale; delle Entrate; della Cooperazione e della grande e media industria; dell’Interno; delle Risorse idriche, dell’irrigazione e dei trasporti. Nel frattempo, ha scalato la dirigenza del Congresso del Karnataka, diventandone presidente nel 2005, per arrivare quindi alla ribalta nazionale. Deputato alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento, dal 2009 al 2019, è stato ministro del Lavoro e poi delle Ferrovie nel secondo governo di Manmohan Singh (2009-2014). Dal 2020 siede al Consiglio degli Stati, la camera alta, dove è stato leader dell’opposizione fino al primo ottobre. Kharge è un “dalit”, gli esclusi dal sistema delle caste. Laureato in legge, avvocato, sposato e padre di tre figli e due figlie, ha fondato e presieduto il fondo Siddharth Vihar Trust, che ha costruito il tempio di Buddha Vihar a Kalaburagi. (Inn)