Iran: viceministro Salute, episodi di avvelenamento tesi a far chiudere le scuole

- I casi di avvelenamento registrati nella città santa di Qom, nell’Iran settentrionale, sono stati intenzionali. Lo ha lasciato intendere, oggi, il viceministro della Salute, Youness Panahi, in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa “Irna”, rilasciate durante una conferenza stampa. In particolare, dalla fine del novembre scorso, nel Paese sono stati riportati casi di avvelenamento per via respiratoria per decine di studentesse. Secondo il viceministro, si è trattato di un tentativo, da parte degli autori, di far chiudere le scuole femminili della città. Ad ogni modo, ha precisato Panahi, l’avvelenamento non è virale o trasmissibile e la sostanza chimica impiegata non è per uso militare. “La maggior parte dei casi è curabile”, ha affermato Panahi, aggiungendo che non saranno necessari trattamenti "aggressivi". Secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya” sono state centinaia le studentesse avvelenate nel corso degli ultimi mesi. Nel dicembre scorso, i Consigli sindacali degli studenti iraniani avevano riferito che diverse scuole avevano assistito a focolai di avvelenamento dopo aver mangiato nelle mense. (Res)