Business news: Colombia, nel 2022 esportati prodotti petroliferi per 18 miliardi di dollari

- L’esportazione di prodotti petroliferi in Colombia ha raggiunto nel 2022 un valore di 18,9 miliardi di dollari, in aumento del 40,1 per cento rispetto al 2021. Si tratta, ha detto il presidente della Camera colombiana del petrolio, gas ed energia (Campetrol), Nelson Castaneda, di uno degli anni migliori per l’industria petrolifera nazionale. "Il settore continua a generare le risorse necessarie per i programmi sociali del governo centrale e le royalties richieste dalle regioni", ha detto il leader sindacale, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Espectador”. Secondo stime dell’Agenzia nazionale degli idrocarburi nel 2022 sono stati perforati 68 pozzi esplorativi, rispetto ai 25 del 2021. Per attività d sviluppo, invece, sono stati perforati 657 pozzi, 227 in più rispetto al 2021. Per quest'anno, l'Associazione colombiana del petrolio e del gas stima investimenti in attività di esplorazione pari a circa 1,2 miliardi di dollari, in calo del 4 per cento rispetto agli investimenti del 2022. Si prevede inoltre la perforazione di 55-60 pozzi esplorativi, una cifra inferiore a quella dello scorso anno. (Res)