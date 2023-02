El Salvador: primi 2.000 detenuti trasferiti nel mega-carcere di Tecoluca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw), che ha a più riprese denunciato le violazioni dei diritti umani nel quadro dello stato di emergenza in vigore nel Paese, ha diffuso il 27 gennaio scorso i dati contenuti in un database ottenuto dall’Ong che confermerebbero le accuse nei confronti delle autorità salvadoregne. Il database, riferisce Hrw in un comunicato, appartiene al ministero della Pubblica sicurezza ed elenca i nomi delle persone perseguite tra marzo e fine agosto 2022 durante lo stato di emergenza. Rivela che migliaia di persone, tra cui centinaia di bambini, sono state arrestate e accusate di reati molto generici che violano le garanzie fondamentali del giusto processo dei detenuti e minano le prospettive di giustizia per le vittime della violenza delle bande. "Questo database trapelato indica gravi violazioni dei diritti umani commesse durante lo stato di emergenza", ha affermato Tamara Taraciuk Broner, direttrice ad interim per le Americhe di Hrw. "Secondo i dati, le autorità salvadoregne hanno ammassato detenuti in modo disumano, tra cui centinaia di bambini, in luoghi di detenzione affollati, facendo ben poco per garantire alle vittime l'accesso alla giustizia per la violenza delle bande". (segue) (Mec)