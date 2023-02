El Salvador: primi 2.000 detenuti trasferiti nel mega-carcere di Tecoluca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Salvador, per parte loro, rivendicano che lo stato di emergenza applicato da aprile scorso ha permesso nel 2022 una riduzione del 56,84 per cento degli omicidi, con il 70 per cento del territorio non toccato da alcuna morte violenta. Quello della sicurezza è un tema cruciale dell'agenda politica del presidente, intenzionato a ricandidarsi alle elezioni del 2024. Da un recente sondaggio del Centro studi cittadino (Cec) dall'Università Francisco Gavidia emerge che il 62,2 per cento dei salvadoregni è favorevole a una nuova candidatura presidenziale di Bukele e che il 72 per cento ritiene il Paese stia andando nella giusta direzione. (Mec)