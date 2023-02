Romania: presidente Iohannis domani in visita in Lussemburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, si recherà domani in Lussemburgo, dove incontrerà il primo ministro Xavier Bettel. Il capo dello Stato parteciperà anche all'edizione inaugurale del forum del Gruppo della Banca europea per gli investimenti. Secondo quanto riferito dall'amministrazione presidenziale romena, l'incontro tra Iohannis e Bettel sarà dedicato ad alcuni temi di attualità nell'agenda bilaterale, europea e internazionale. "Nel contesto delle minacce alla sicurezza europea, causate dall'aggressione russa in Ucraina, saranno esaminati gli ultimi sviluppi, le misure a favore dell'Ucraina, il sostegno della Moldova, nonché lo sviluppo della cooperazione militare bilaterale all'interno della Nato", si legge nella nota. (Rob)