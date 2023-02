© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'apertura l'International Participants Meeting di Mentor 2.Sala Alessi, Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 (ore 11)L'assessore comunale alla cultura, Tommaso Sacchi, partecipa alla presentazione della targa dedicata a Marino Marini, scultore, pittore e docente dell'Accademia di Brera.La targa sarò posta sull'edificio dove ebbe per oltre trent'anni la sua casa e il suo studio.Piazza Mirabello, 2 (ore 11)L'assessore comunale ai servizi civici con delega alla Partecipazione, Gaia Romani, partecipa alla firma del Patto di collaborazione per la cura e la valorizzazione delle Pietre d'Inciampo da parte di bambine e bambini, ragazze e ragazzi degli istituti scolastici della zona. Presente anche il presidente del Memoriale, Roberto Jarach.Memoriale della Shoah, Piazza Edmond Jacob Safra, 1 (ore 12)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 (ore 16:30)VARIEPresentazione della mostra "Looking Beyond. Guardare oltre" allo Step FuturAbility DistrictPiazza Adriano Olivetti, 1 (ore 9:30)Si tiene la conferenza stampa promossa dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia insieme al coordinamento cittadino per illustrare il lavoro degli emendamenti presentati al bilancio del Comune.Via marino, 7 (ore 11:30)Si tiene la conferenza stampa di presentazione dell’opera “La Bohème” di Giacomo Puccini.Teatro alla Scala, via Filodrammatici, 2 (ore 12) (Rem)