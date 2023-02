Migranti: Fontana, sostegno alla cooperazione internazionale sia priorità dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha espresso il "più profondo cordoglio per le vittime del naufragio avvenuto al largo delle coste calabresi, in cui hanno perso la vita anche dei bambini, e rivolto gratitudine a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso". "La gestione del fenomeno migratorio e il sostegno alla cooperazione internazionale devono essere una priorità assoluta dell'Unione europea affinché gli interessi dei trafficanti di esseri umani vengano contrastati e ogni persona abbia la possibilità di vivere una vita sicura e dignitosa. In questa prospettiva, è fondamentale eliminare le cause che sono alla base dei flussi migratori, come povertà e guerre, per non permettere più che si consumino drammi come questi", ha aggiunto. (Rin)