- Sono circa 30mila le persone che hanno votato alle Primarie del Partito Democratico, dalle 8 alle 13 di oggi per quanto riguarda Milano Metropolitana. A causa del maltempo, il seggio MI6 Inganni e il seggio MI7 San Siro sono stati spostati: il primo all’interno dell’Istituto Pedagogico della Resistenza in via Anemoni 6 e il secondo nel Circolo Pd Pio La Torre in via Monreale 19. Le urne chiuderanno alle 20. (Com)