Ucraina: Romano (Brigata ebraica), introdurre in viaggi della memoria tappa a Bucha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Propongo di introdurre nei Viaggi della Memoria ad Auschwitz organizzati dalle scuole una seconda tappa a Bucha, in Ucraina, per fare capire agli studenti come due eventi pur diversi tra loro hanno in realtà un filo rosso che li lega: il fanatismo nazionalista, l'orrore della guerra, e la volontà negazionista degli autori”. Lo afferma in una nota il direttore della brigata ebraica in occasione della manifestazione milanese pro-Ucraina. (Com)