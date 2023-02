Germania: ministra Interno Faeser, in aumento attacchi informatici legati alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania sono in aumento gli attacchi informatici da parte di hacker filorussi. Lo ha affermato la ministra dell'Interno Nancy Faeser, in un'intervista ai media del gruppo Funke. La ministra federale ha rilevato come sia elevato il livello di minaccia derivante da attività di spionaggio e sabotaggio, chiedendo maggiori strumenti per contrastare tali rischi. "Siamo impegnati a fronteggiare metodi e tecnologie di attacco costantemente nuovi. Ecco perché vengono creati nuovi strumenti che le autorità di sicurezza possono utilizzare per fermare gli attacchi informatici e indagare meglio su di essi", ha spiegato Faeser. Il timore che i conflitti si svolgano anche attraverso la rete digitale è diventato ancora maggiore a seguito della guerra in Ucraina, ha aggiunto la ministra, secondo cui bisogna monitorare in particolare le infrastrutture critiche e prendere misure di protezione maggiori. "L'attacco ai gasdotti nel Baltico ha dimostrato che siamo vulnerabili", ha rilevato Fraser, per la quale la protezione delle infrastrutture critiche è quindi "una priorità assoluta". (Geb)