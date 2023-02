Ucraina-Arabia Saudita: ministro Esteri saudita a Kiev, accordi per aiuti da 400 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan al Saud, si è recato, oggi, nella capitale dell’Ucraina, Kiev, dove è stato ricevuto dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e dall’omologo Dmytro Kuleba. Nell’occasione, il titolare della diplomazia saudita ha ribadito la volontà del Regno di favorire una de-escalation nel Paese e di salvaguardare la vita dei civili, oltre al proprio sostegno alla pace e alla sovranità dell’Ucraina e a tutti gli sforzi profusi a livello internazionale per risolvere politicamente il conflitto, fa sapere l’agenzia di stampa saudita “Spa”. “Stiamo profondendo ogni sforzo possibile per alleviare le sofferenze del popolo ucraino”, ha dichiarato il ministro saudita a Zelensky. In tale quadro, Riad e Kiev hanno firmato un accordo e un memorandum d’intesa con cui il Paese del Golfo si è impegnato a finanziare 400 milioni di dollari in totale a favore dell’Ucraina. Nello specifico, 100 milioni di dollari sono indirizzati a un programma di cooperazione teso a fornire aiuti umanitari attraverso il centro per l’assistenza umanitaria King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, mentre altri 300 milioni di dollari serviranno per fornire derivati petroliferi al Paese europeo tramite il Fondo saudita per lo sviluppo. (segue) (Res)