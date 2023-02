Pakistan: Belucistan, cinque morti e 12 feriti in attentato nel distretto di Barkhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque persone sono state uccise e altre 12 sono rimaste ferite in un attentato nella provincia pachistana del Belucistan, nel distretto di Barkhan, nella zona di Rakhni Bazaar. Lo ha riferito la polizia locale, secondo la quale l’attacco è stato sferrato con una motocicletta carica di esplosivo. Nell’esplosione sono stati danneggiati diversi veicoli e negozi. Il primo ministro, Shehbaz Sharif, insieme ad altre personalità politiche, ha condannato l’attentato e ha chiesto un rapporto al capo del governo provinciale, Abdul Quddus Bizenjo, oltre che alla polizia. Sempre nel Belucistan, ieri due agenti nel distretto di Khuzdar sono stati uccisi nell’esplosione di ordigno improvvisato. Al momento, riferisce il quotidiano “Dawn”, non ci sono rivendicazioni per l’attentato di oggi. Negli ultimi mesi il Paese, soprattutto la provincia di Khyber Pakhtunkhwa, è stato colpito da diversi attacchi rivendicati dal gruppo Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani del Pakistan.(Inn)