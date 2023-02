Ucraina: ministro Difesa estone in visita a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il ministro della Difesa estone Hanno Pevkura è arrivato in visita in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Rbk-Ucraina" con riferimento al messaggio del ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov su Facebook. "Lieto di dare nuovamente il benvenuto a Kiev al mio amico e collega ministro della Difesa estone Hanno Pevkura. Questa non è la prima visita del nostro grande amico a Kiev", ha scritto. Reznikov ha aggiunto che gli aiuti dell'Estonia all'Ucraina hanno superato l'un per cento del Pil nazionale. (Kiu)