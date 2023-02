Medio Oriente: Israele si impegna a fermare la costruzione di nuovi insediamenti per quattro mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele si è detto concorde a frenare la costruzione di insediamenti nei Territori palestinesi per i prossimi quattro mesi. È quanto emerge dalla dichiarazione finale dell’incontro svoltosi oggi ad Aqaba, in Giordania, a cui hanno partecipato rappresentanti del regno hascemita e di Israele, Territori palestinesi, Egitto e Stati Uniti. Nello specifico, secondo quanto riferisce l’emittente giordana “Al Mamlaka”, Israele si è impegnato a non discutere della possibilità di creare nuove unità di insediamento per i prossimi quattro mesi e di non approvare qualsiasi nuovo avamposto per un periodo di sei mesi. Palestinesi e israeliani hanno poi affermato il proprio impegno verso tutti gli accordi raggiunti in precedenza, e hanno espresso la volontà di lavorare per raggiungere una pace giusta e duratura. Raggiunto, poi, un accordo sull’istituzione di un comitato di sicurezza congiunto che esaminerà il rinnovo del coordinamento della sicurezza, secondo quanto riferito da un alto funzionario israeliano citato da “The Times of Israel”. (segue) (Lib)