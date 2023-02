El Salvador: primi 2.000 detenuti trasferiti nel mega-carcere di Tecoluca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi 2.000 detenuti sono stati trasferiti nel Centro di contenimento del terrorismo (Cecot) inaugurato il 31 gennaio a Tecoluca dal presidente di El Salvador, Nayib Bukele. Il carcere, in grado di ospitare 40 mila prigionieri, è stato definito dal governo il più grande dell’America latina ed è stato costruito per accogliere i membri delle bande armate, le cosiddette “pandillas”. La costruzione della struttura, nel dipartimento di San Vicente, a sud-est della capitale San Salvador, è stata avviata nel quadro dello stato di emergenza proclamato nel marzo del 2022 per far fronte alla violenza delle bande. Lo stato di emergenza è stato prorogato per l’undicesima volta il mese scorso. In un anno sono state arrestate oltre 60 mila persone, tremila delle quali sono state rilasciate. Bukele ieri ha espresso soddisfazione su Twitter: “Guarda questi terroristi… Non fanno più paura, vero? Esatto! I criminali non fanno paura, una volta privati della protezione dello Stato e dei politici corrotti e delle organizzazioni internazionali che li finanziano e li difendono”. (segue) (Mec)